بعثة الأمم المتحدة تبحث جهود العراق في معالجة ملف النازحين

أجرى العراق ومكتب بعثة الأمم المتحدة في بغداد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة البرامج والمشاريع المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني عقد اليوم اجتماعا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، كرس لبحث علاقات التعاون بين العراق والبعثة الأممية، ومراجعة الاستراتيجية المستقلة لعمل البعثة في العراق.

وأوضحت أن الجانبين ناقشا البرامج والمشاريع المشتركة التي تنفذها البعثة في عدد من مناطق العراق ومتابعة الجهود والاستعدادات المبذولة من أجل إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل.

وأضافت أن السوداني وبلاسخارت استعرضا جهود العراق في معالجة ملف النازحين، وعودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم بعد توفير الأجواء اللازمة التي تدعم استقرارهم وإعادة دمجهم في المجتمع وجهود العراق في مواجهة تحديات المناخ، وإجراءاته لمعالجة مشكلة الجفاف.

