تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٣:٠٦ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥٤ م

الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص

الشروق ٥:٥٦ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص

صلاة العَصر ٣:١١ م

صلاة المَغرب ٥:٤٢ م

صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص

الشروق ٥:٥١ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص

صلاة العَصر ٣:٠٨ م

صلاة المَغرب ٥:٤٠ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

أسوان

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص

الشروق ٦:١٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م

صلاة العَصر ٣:٣٦ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص

الشروق ٥:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص

صلاة العَصر ٣:٠٧ م

صلاة المَغرب ٥:٣٨ م

صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٢ ص

الشروق ٥:٣٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٢ ص

صلاة العَصر ٢:٥٤ م

صلاة المَغرب ٥:٢٦ م

صلاة العِشاء ٦:٤٢ م

سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص

الشروق ٥:٤٧ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص

صلاة العَصر ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب ٥:٣٧ م

صلاة العِشاء ٦:٥١ م

السويس

صلاة الفجْر ٤:١٨ ص

الشروق ٥:٤٥ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص

صلاة العَصر ٣:٠١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٢ م

صلاة العِشاء ٦:٤٩ م

المنصورة

صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص

الشروق ٥:٥٠ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٣ ص

صلاة العَصر ٣:٠٥ م

صلاة المَغرب ٥:٣٦ م

صلاة العِشاء ٦:٥٤ م

دمياط

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٨ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص

صلاة العَصر ٣:٠٣ م

صلاة المَغرب ٥:٣٥ م

صلاة العِشاء ٦:٥٣ م

الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص

الشروق ٥:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٣:٠١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٣ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

قنا

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص

الشروق ٥:٤٣ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص

صلاة العَصر ٣:٠١ م

صلاة المَغرب ٥:٣٣ م

صلاة العِشاء ٦:٤٧ م