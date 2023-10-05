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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدم «البوابة نيوز» خدمة مواقيت الصلاة على مستوى محافظات الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل محافظة، اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023.

القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٣:٠٦ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥٤ م

الإسكندرية 

صلاة الفجْر ٤:٢٨ ص
الشروق ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٩ ص
صلاة العَصر ٣:١١ م
صلاة المَغرب ٥:٤٢ م
صلاة العِشاء ٧:٠٠ م

أسيوط 

صلاة الفجْر ٤:٢٦ ص
الشروق ٥:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٥ ص
صلاة العَصر ٣:٠٨ م
صلاة المَغرب ٥:٤٠ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

أسوان 

صلاة الفجْر ٤:٥٥ ص
الشروق ٦:١٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:١٣ م
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٠٩ م
صلاة العِشاء ٧:٢٢ م

بني سويف 

صلاة الفجْر ٤:٢٥ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٤ ص
صلاة العَصر ٣:٠٧ م
صلاة المَغرب ٥:٣٨ م
صلاة العِشاء ٦:٥٥ م

شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:١٢ ص
الشروق ٥:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٢ ص
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:٢٦ م
صلاة العِشاء ٦:٤٢ م

سوهاج 

صلاة الفجْر ٤:٢٣ ص
الشروق ٥:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص
صلاة العَصر ٣:٠٥ م
صلاة المَغرب ٥:٣٧ م
صلاة العِشاء ٦:٥١ م

السويس 

صلاة الفجْر ٤:١٨ ص
الشروق ٥:٤٥ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٩ ص
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٢ م
صلاة العِشاء ٦:٤٩ م

المنصورة 

صلاة الفجْر ٤:٢٢ ص
الشروق ٥:٥٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٣ ص
صلاة العَصر ٣:٠٥ م
صلاة المَغرب ٥:٣٦ م
صلاة العِشاء ٦:٥٤ م

دمياط 

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٨ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٢ ص
صلاة العَصر ٣:٠٣ م
صلاة المَغرب ٥:٣٥ م
صلاة العِشاء ٦:٥٣ م

الأقصر 

صلاة الفجْر ٤:٢٠ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٣ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

قنا

صلاة الفجْر ٤:١٩ ص
الشروق ٥:٤٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٣٨ ص
صلاة العَصر ٣:٠١ م
صلاة المَغرب ٥:٣٣ م
صلاة العِشاء ٦:٤٧ م

 

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تعرف على مواقيت الصلاة تقدم البوابة نيوز 5 أكتوبر 2023 التوقيت المحلي على مستوى محافظات الجمهورية
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