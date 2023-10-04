وكيل تعليم الجيزة تتابع انتظام العملية الدراسية بإدارة جنوب.. صور

تفقدت سميه الخطيب وكيل مديرية تعليم الجيزة، مدرسة الجيزة الإعدادية بنات والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية ورافقه خلال الجولة عبد المقصود السعيد مدير عام الإدارة وشملت الجولة الفصول الدراسية والمكتبة وتناول اليوم الحديث عن دور القوات المسلحة والجيش المصري العظيم في حرب 6 أكتوبر المجيدة.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، وخلال الزيارة أكدت على انتظام سير اليوم الرابع للعملية الدراسية وأكدت على تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون قيدها بالمصروفات و المتابعة اليومية للنظافة العامة ودورات المياه ونبهت على التواجد اليومي للإشراف في الأدوار والمشرفين عند دخول وخروج الطالبات.

وتواجد السادة الموجهين بالمدرسة لمتابعة سير العمل. وأثنت" الخطيب "على الجهد المبذول وحسن الانتظام لسير العملية التعليمية.

