الإعصار "فيليبي" يضرب مساحات شاسعة من الكاريبي وهو في طريقه إلى برمودا ونيواينجلاند

ضرب الإعصار المداري (فيليبي) مساحات شاسعة من أراضي شمال شرق الكاريبي؛ وهو في طريقه إلى مناطق برمودا ونيواينجلاند وكندا اليوم الأربعاء.

وأفاد تقرير لوكالة الاسوشيتد برس بأن الموجة الإعصارية تم رصدها على مسافة 200 ميل – 320 كم – شمال وشمال غرب منطقة سانت توماس فى بورتوريكو منذ الساعات الأولى من صباح اليوم /الأربعاء/، وأن سرعة الرياح بلغت 45 عقدة – 75 كم / ساعة، وفق البانات الصادرة عن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعصاير بولاية ميامي.

وأوصدت مدارس فيرجين ايلاند الامريكية أبوابها أمام الدراسة، كما أبلغت السلطات المحلية في كل من سانت توماس وسانت كروس وسانت جونز بتسبب الأمطار الكثيفة والموجات الإعصارية في تعطل عمل محطات الكهرباء وحدوث انقطاعات فى امدادات الطاقة فى هذه المناطق لساعات طويلة.

وفي جزر سانت مارتين وسانت بارتس الكاريبية التى تتبع فرنسا؛ جرى إغلاق المدارس وحظر السباحة المحيطية حتى غدا الخميس، ومن المتوقع أن تصل فيه الموجة الإعصارية (فيليبي) إلى جزر برمودا غدا أو ربما بعد غد الجمعة.

وتتوقع وكالات الأرصاد الأمريكية أن يصل منسوب مياه الأمطار الناجمة عن الإعصار إلى 12 بوصة (30 سم) في جزر فيرجين، التابعة للولايات المتحدة، وأن يصل منسوبها إلى 10 سم في مناطق شمال شرق وشمال غرب بورتوريكو؛ حيث من المتوقع أن تشتد - كذلك - ضراوة الموجة الإعصارية (فيليبي) خلال الأيام المقبلة.