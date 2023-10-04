الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية زادت أكثر من المتوقع في أغسطس

زادت الطلبيات الجديدة على السلع الأميركية أكثر من المتوقع في أغسطس وتسارعت وتيرة الشحنات، ما يدعم الآراء بأن النمو الاقتصادي ازداد قوة في الربع الثالث.

جاء ذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة التجارة، الأربعاء، إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.2 بالمئة بعد أن انخفضت 2.1 بالمئة في يوليو.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبيات 0.2 بالمئة. وارتفعت الطلبيات 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس.

وينمو قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، ببطء على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وزادت الطلبيات على أجهزة الكومبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3 بالمئة. وقفزت طلبيات المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية واحدا بالمئة، وارتفعت على الآلات 0.6 بالمئة. وهوت الطلبيات على الطائرات المدنية 15.9 بالمئة، بينما صعدت على المركبات 0.3 بالمئة.

وزادت شحنات السلع المصنعة 1.3 بالمئة. وارتفع مخزون السلع المصنعة 0.3 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة الطلبيات غير المسلّمة 0.4 بالمئة.

وأفادت وزارة التجارة أيضا بأن الطلبيات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي يُنظر إليها على أنها مقياس لخطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.9 بالمئة مثل التقديرات الواردة في تقارير في الشهر الماضي.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية 0.7 بالمئة. وزاد إنفاق الشركات على المعدات في الربع الثاني بعد أن انكمش في فصلين متتاليين.

وتبلغ تقديرات النمو للربع الثالث معدلا سنويا 4.9 بالمئة. ونما الاقتصاد 2.1 بالمئة في الربع الثاني.