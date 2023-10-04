موراتا وجريزمان يقودان أتلتيكو مدريد لتخطي فينورد بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزًا ثمينًا على نظيره فينورد الهولندي بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، حيث افتتح ماريو هرموسو مدافع الأتلتي التهديف لصالح الفريق الهولندي بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وأدرك ألفارو موراتا التعادل للفريق المدريدي في الدقيقة 12، ثم أعاد دافيد هانكو فينورد للمقدمة بهدف في الدقيقة 34، قبل أن يحرز أنطوان جريزمان الهدف الثاني والتعادل لفريق أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، عاد موراتا للتسجيل مجددًا بهدف في الدقيقة 47، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد على فينورد بنتيجة 3-2.

وبتلك النتيجة، تصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، فيما احتل فينورد الوصافة بـ3 نقاط.