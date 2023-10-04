يد سيدات الأهلي تهزم فاب الكاميروني وتصعد لنصف نهائي بطولة أفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالأهلي للدور نصف النهائي من منافسات بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليًّا بالكونغو برازافيل، وذلك بعد تغلبه على فريق فاب الكاميروني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على صالة هنري إلندي.

وشهد الشوط الأول تأخرًا في النتيجة للاعبات «سيدات يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 16-14 لصالح الفريق الكاميروني، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبات، وشهد الشوط الثاني من المباراة أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي المباراة بفوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 31-29 بعد عودة قوية في النتيجة.

ومن المقرر أن يلعب «سيدات يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة، أمام الفريق الفائز من بترو أتليتكو الأنجولي ونزيكو الكاميروني.