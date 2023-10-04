الأهلي هلي يهزم مجد طنجة المغربي في البطولة العربية لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، الفوز على نظيره فريق مجد طنجة المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

أقيمت المباراة على صالة الريان، وشهدت أداءً مميزًا من جانب لاعبي «رجال سلة الأهلي» تحت قيادة الإسباني أوجستي بوش ليحقق الفريق ثالث انتصاراته بالبطولة.

تأخر الفريق في النتيجة حتى نهاية الفترة الثالثة، قبل أن تشهد الفترة الرابعة عودة قوية في الأداء والحماس من جانب اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز «رجال سلة الأهلي» بنتيجة ٨٥-٧١.

ويعتبر هذا الفوز الثالث على التوالي لفريق سلة الأهلي بعد الفوز على دجلة الجامعة العراقي والاتحاد الليبي في أول جولتين.