وزارة الرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ مباريات ومنافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حيث شهد المحافظات مباريات شديدة المنافسة بين فرق مراكز الشباب المُشاركة بالنسخة العاشرة من الدوري، حيث شهدت محافظة مطروح، مباراتين في غاية المتعة والإثارة بين فريق مركز شباب علوش مع فريق مركز شباب مطروح، وانتهت بالتعادل الإيجابي، ومباراة أخري بين فريق مركز شباب الهلال مع مركز شباب سملا، وانتهت أيضاً بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كما شهدت محافظة جنوب سيناء فوز فريق مركز شباب العصلة بدهب علي مركز شباب سانت كاترين بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة من طرف واحد.

وتواصل اللجنة المعنية بالدوري في الوزارة من استكمال منافسات الدوري، العمل علي التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

وتعمل الوزارة علي تنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.



