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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل فلسطينية خلال إطلاق نار في وادي عارة داخل أراضي الـ48

أرشيفية
أرشيفية
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أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بمقتل شابة فلسطينية في الثلاثينات من عمرها، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق نار في منطقة وادي عارة في منطقة المثلث داخل أراضي الـ48، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري إلى 187 قتيلا بينهم 13 امرأة.

ووفقا للوكالة الفلسطينية فقد تعرضت الفتاة لإطلاق نار خلال تواجدها في مركبة خاصة في بلدة عارة على مقربة من شارع رقم 65 الرئيسي. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وحاولت إنعاش المصابة.

وأفادت الطواقم الطبية بأن الضحية تعرضت لإطلاق نار حين تواجدت داخل مركبة في موقف سيارات تابع لقاعة أفراح.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى موقع الجريمة: "لدى وصولنا إلى مكان الحادث، شاهدنا في موقف السيارات امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً فاقدة للوعي ومصابة بجروح اخترقت جسدها".

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