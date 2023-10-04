إسرائيل تعلن ضعف قدرة اقتصادها على خلق وظائف

قال مكتب الإحصاءات الإسرائيلي إن استمرار ارتفاع مستويات التضخم في الأسواق العالمية؛ بما فى ذلك ارتفاع أسعار المحروقات والوقود؛ سيظلا سببا في ضعف قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على خلق الوظائف الجديدة؛ حيث تعوق أسعار الطاقة العالية قدرة المصنعين وأصحاب المشروعات الإنتاجية على التوسع فيها وتشغيل أعداد أكبر من الإسرائيليين.

ذكر مكتب الإحصاء المركزي التابع للحكومة الإسرائيلية - في بيان اليوم الأربعاء - أن معدل البطالة في إسرائيل سجل خلال شهر أغسطس الماضي ارتفاعا؛ حيث بلغ 3.1%، مقارنة بمستوى البطالة المسجل في يوليو الماضي الذي بلغ 3.4%.