رئيس جامعة المنوفية يشهد مؤتمر تكريم الأعمال الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "بمحافظات المنوفية - كفر الشيخ - الغربية " في دورتها الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى نظمته محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبى.

حضر المؤتمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب ، ونواب محافظى كفر الشيخ والغربية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، المهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية ، العقيد أحمد سلامة مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة والدكتورة أمل غنيم منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية ، ورؤساء مناطق قويسنا الصناعية والمنطقة الحرة بشبين الكوم، وعدد من القيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى ورواد الأعمال ، وأصحاب المشروعات الفائزة من مختلف الجهات بالمحافظات المشاركة .

تناول المؤتمر عرضا للحلول المبتكرة لمشكلات البيئة الزراعية المائية وعرض فيديو عن أهمية البيئة والحفاظ عليها ، وجهود محافظة المنوفية في قطاع تحسين البيئة من خلال " إنشاء وحدة التدخل السريع وإدارة المخلفات الصلبة ومصانع تدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي بالسادات ومنظومة الجمع المنزلي وتطوير الميادين والحدائق" وغيرها ،

كما تم استعراض فيديو توضيحي عن فكرة المبادرة الوطنية وأهدافها الإستراتيجية ونبذة عن مؤتمر COP27 في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي .

أعرب رئيس الجامعة ، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، و استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أهمية "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، مشيدا بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها.

وأشار القاصد إلي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة غير مسبوقة وتعبر عن الرؤية الصادقة لتحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل لافتا أن طلاب الجامعة و شباب المحافظة يمتلكون قدرات إبداعية هائلة وطموحات كبيرة يسعون إلى تحقيقها مشيرا إلي قيام الجامعة والمحافظة بتقديم الدعم اللازم لهم ومساعدتهم في تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم في صناعة واقع أفضل لهم ولوطنهم

كما قدم القاصد التهنئة لاصحاب المشروعات الفائزة ،والمشروعات الفائزة المقدمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، مشيدا بالعمل الجماعي الذي أخرج العديد من الأفكار الإبداعية

وفى كلمته رحب محافظ المنوفية بالسادة الحضور وتشريفهم علي أرض المنوفية للمشاركة في مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية علي مستوى المحافظات الثلاثة ، مقدماً التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة ، ومؤكداً حرص واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو المضي قدماً في سبيل التحول نحو الإقتصاد الأخضر وإستضافة مصر مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي ، مضيفاً أن إطلاق المرحلة الثانية هذا العام من المبادرة جاء تأكيداً نحو نشر ثقافة المشروعات الصديقة للبيئة وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تمكين استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر .

هذا وقد بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمحافظة 156 مشروعاً متنوعاً تضم فئات المبادرة الستة ، وتم إختيار (10) مشروعات مستوفياً للمواصفات والمعايير منهم 6 مشروعات لجامعة المنوفية . وهم مشروعات ( تطوير نظام مراقبة وتحكم ذكى قائم على إنترنت الأشياء والذكاء الإصطناعى لنظم مختلفة لزراعة النباتات مائياً في الزراعة التكاملية وبالطاقة الشمسية ، وتحويل المدارس الإبتدائية لمحافظة المنوفية إلى مدارس خضراء " عن فئة المشروعات كبيرة الحجم" )، ومشروع ( الحارس التلقائي لحماية البيئة من التغيرات المناخية " عن فئة المشروعات المتوسطة " )، و(مشروع AUTOMATED GREEN PARKING SYSTEM ، مشروع دعم وتطوير منظومة تصنيف وفرز المخلفات تكنولوجياً GREEN EGYPT ، روبوت القمامة البحرية " عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة حياة كريمة ) ، ( مشروع DROP ME " عن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة) ، و( مشروع الكشف المبكر عن مرض الصدأ الأصفر في محصول القمح " YELLOW RUST " بإستخدام إطار إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة والمراقبة الآلية بتطبيق الذكاء الإصطناعى، ومبانى صحية مستدامة موفرة للطاقة " عن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح " ) ، و( مشروع تدوير وتمكين " عن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

وفى نهاية المؤتمر قام محافظوا المنوفية وكفر الشيخ والغربية بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم شهادات تقدير ودروعاً تقديراً لإسهاماتهم المثمرة وجهودهم المبذولة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة فى التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ ، فيما تبادلا المحافظون الدروع التذكارية تقديراً لدورهم ، مثمنين جهود الدولة في السعي نحو تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام .