ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كريم عبدالعزيز: "في يناير 2011 اتخطفت وبقينا فى كابوس بس جيشنا خلصنا وحمانا"

الفنان كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنه مرت علينا سنوات ونحن نعيش في سلام نبني في بلدنا ونربي في أولادنا حتى يناير 2011، حينما نزل الشعب المصري للميادين بمطالب مشروعة وبسيطة، و«الجيش وقف معاها وحماها بس للأسف الصورة اتخطفت».

وتابع عبدالعزيز خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب اللي كان نايم يحلم ببكرة صحي على كابوس، والجيش تدخل وخلصنا ووقف وقفة بطل، وقال اللي هيقرب من مصر أنا هشيله من على وش الأرض».

ads
الفنان كريم عبدالعزيز يناير 2011 الرئيس عبدالفتاح السيسي
ads