رئيسا جامعتي الأقصر وطيبة يهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاءـ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس جامعة الأقصر، أن رجال القوات المسلحة سطروا يوم السادس من أكتوبر عام 1973 ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بكل الخير والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة الأقصر، بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، مؤكدًا أن هذا النصر سيظل خالدًا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقائد الاعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، تمثل علامة فارقة في تاريخ البلاد، ورمزًا للصمود والتضحية من الشعب المصري العظيم وتعكس مدى صلابة وبسالة قواته المسلحة، وقدرته على مجابهة كافة التحديات والمخاطر، وتتويج ذلك بالنصر العظيم.

كما تقدم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بخالص التهنئة لجميع منسوبي الجامعة ولجموع الشعب المصري العظيم بتلك المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا النصر سيظل خالدًا في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، إذ سطر الجيش المصري العظيم ملحمة عسكرية عظيمة أبهرت العالم أجمع، سائلًا المولى عز وجل لشعبنا العظيم دوام التقدم والرقي تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.