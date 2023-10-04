دوري أبطال أوروبا.. برشلونة بتشكيل هجومي أمام بورتو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بورتو بملعب الدراجاو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ البلوجرانا، المباراة بتشكيل هجومي مكون من الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، وجواو فيليكس.

كما يتواجد بابلو جافي في وسط الملعب لتعويض غياب الهولندي فرينكي دي يونج، بجانب إلكاي جوندوجان، وأوريول روميو.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد بورتو ولكنه يحتل الوصافة بفارق الأهداف.

تشكيل برشلونة لمواجهة بورتو

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، رونالد أراخو، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.