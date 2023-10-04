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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

81 فيلمًا من 37 دولة في مهرجان الشارقة السينمائي

المخرج المسرحي محمد
المخرج المسرحي محمد حاجي
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ينطلق مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب خلال فعاليات دورته العاشرة، التي تقام في الفترة ما بين 22-28 أكتوبر الجاري، ويضم81 فيلما من 37 دولة في العالم، تشمل عروضا سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث وهي مملكة بوتان، وكل من جمهوريات الجبل الأسود، ومالطا، وتوغو، وفيتنام.
ويشهد المهرجان عروضا لثلاثة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلما آخر تعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادي".
ويشارك في تحكيم الأعمال المقدمة عن فئة "أفلام من صنع الأطفال والناشئة" 20 محكما واعدا بينهم محكمون أطفال وشباب يشاركون للمرة الأولى من سوريا وسلطنة عمان.
وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبد الله عن إطلاق مبادرة "أيام الشارقة السينمائية"، احتفالا بمرور العقد الأول من عمر "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب"، وهي مصممة حصريا لعشاق السينما.. ويضم هذا الحدث خليطا من التركيبات الفنية المستوحاة من الأفلام، وعروض الأفلام والورش وحلقات النقاش والفعاليات المصاحبة.

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مهرجان الشارقة السينمائي الدولي على مستوى العالم صناع الأفلام افلام سينمائية اكتوبر الجاري 81 فيلم من 37 دولة في مهرجان الشارقة السينمائي
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