تعرف على ورش الملتقى الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة

طرح عدد من المدربين في الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، كيفية عملهم في الورش المقدمة من خلال الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية.

ذكر عدد من المدربين أن الورش تقدم تعليم الطلاب اختيار الرسمة وكيفية طباعها واختيار الالوان القماش وتعليمه كيفية العمل وتجميع الفكرة في الورش الخيامية وهناك تطوير في الخيامية منها العربي وكتابة ايات من القران وكيف يسوق منتجه .

كذلك يقدم الملتقى كيفيه اعاده التدوير للمنتجات من خلال الخامات الطبيعية من زخارف شعبية ونوبية حسب الموروث الثقافي للمحافظة للتعرف على الهوية المصرية ، وتعليم النحت وعمل الشنط الجلدية من التراث الشعبي والجنوبي والفرعوني ، تعليم كيفيه استخدام الكريستال للفتاة بأقل الإمكانيات وورشة تفصيل وتعليم طرق التسويق.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

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