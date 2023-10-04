بوتين يقارن نظام العملات العالمي الحالي بالهرم المالي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الدول التي تدير العملات العالمية تقبع في قمة "الهرم المالي" وهذا لا يتماشى مع مصالح الأغلبية.

وأضاف بوتين - في الجلسة العامة كجزء من الأولمبياد الدولي الثالث للأمن المالي - "أتوقع بقوة أنه على الرغم من كل التعقيدات الحالية على الساحة الدولية، فإننا سنتوصل في نهاية المطاف إلى توافق معين في الآراء، ولن نقتصر فقط على مصالح البلدان التي ترأس، إذا جاز التعبير، الهرم المالي في الوقت الحاضر، ويتضح ذلك جليا لأن هذه هي العملات الوطنية لبلادهم. وهذا لا يتوافق مع المصالح الحالية للغالبية العظمى من البشرية".

وأضاف الرئيس الروسي، في إشارة إلى مشكلة الجرائم الإلكترونية، أنه من المهم للغاية وضع مناهج مشتركة فيما يتعلق بالتهديدات السيبرانية لأنها مشاكل مشتركة.