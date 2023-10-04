نصر عبده يكتب: علموا أولادكم أن نصر أكتوبر عيد

الأربعاء 04/أكتوبر/2023 - 09:16 م

علِّموا أولادكم أن نصر أكتوبر عيد يجب الاحتفال به، علموا أولادكم أن نصر أكتوبر أعاد إلينا العِزَّة والكرامة، علموا أولادكم أن نصر أكتوبر رفع رأس العرب جميعًا عالية، وجعل الجميع يُباهي بما شَهِد من بطولات، علموا أولادكم أن نصر أكتوبر كان من أجْلِهم ومن أجل من سبقهم، ومن أجل من سيخلفهم، علموا أولادكم أن نصر أكتوبر لم يأتِ بالرخيص وإنما كلفنا الغالي والنفيس، وأغلى ما كان فيه شهداء فارقونا وضَحَّوا بحياتهم لنحيا نحن مرفوعي الهامة.

علموا أولادكم أن المصري أبدًا لا يُفرِّط في أرضه، أبدًا لا يبيع تراب وطنه، أبدًا لا ينكسر ولا يترك معنوياته لهوى هذا أو ذاك، إنما يتحكم فيها ويقويها دائمًا، ويأخذ بيدها في الكبوات حتى تكون السند الرئيس له في تحقيق النصر. علموا أولادكم أن جيش مصر لا يُقهر.. لا يُهزم.. لا يستطيعه أحد مهما كانت قوته ومهما جَيَّش من عَتاد وعُدَّة وأسلحة، فمقاتله هو خير أجناد الأرض، هو مَن سالت دماؤه من أجل أن يحفظ العَرِين، هو من فاضتْ رُوحه من أجل أن يصون الأرض والعِرْض والكرامة.

علموا أودلاكم أن العدو قد تساعده الظروف، قد يقف معه الأقوياء، قد يشعر بأنه لا يُقهر.. لكن حتى وإن وصل غروره عَنان السماء.. لم ولن يسلب المصري شِبرًا من أرضه.

علموا أولادكم أن العدو حلم كثيرًا بضم سيناء إلى كنفه بعد ما حدث في 1967، وظن الاحتلال الإسرائيلي أنه بعد حرب الأيام الستة كما أطلق عليها لن يترك سيناء أبدًا، وبدأ في بناء وتشييد القلاع والحصون، ولم يعرف أو تناسى أنه يُحارب خير أجناد الأرض، الذين كبَّدُوه وبأقل القليل خسائر في الأفراد والعتاد، ليعلن أبطال الجيش المصري، بأنهم قادمون للأبد.

علِّموا أولادكم أن الاحتلال الإسرائيلي لم يعِ أن الجيش المصري أبطال عِظام كما صوَّرتهم الأساطير وحَكَت عنهم الحكايات.. مقاتلون يرفضون الهزيمة.. يبغضون الانكسار أو الاستسلام.. لا يعرفون إلا النصر أو الشهادة.. لا ينحنون إلا لوجه الله تعالى.. هاماتهم تصل عَنان السماء.. لا يبتغون سوى عِزَّة وكرامة ونصر وطنهم، ولا يلجؤون إلا للعزيز الجبار، طالبين منه العون والمدَد.

علموا أولادكم أن أبطال القوات المسلحة المصرية عندما ردَّدوا الله أكبر.. الله أكبر.. زلْزَلوا الأرض تحت أقدام الجميع، وبثُّوا الخوف في قلوب العدو، وأحاطوه رعبًا وذُعرًا، وجعلوه يعيش أحلك أيامه، وأَجْبروا العالَم على احترام وتقدير وإجلال المقاتل المصري.

علِّموا أولادكم أن يُوجِّهوا التحية لهؤلاء الأبطال الذين أرعبوا ويرعبون وسيُرعبون أعداء مصر في أي مكان وفي كل وقت، علِّموا أولادكم أن يوجهوا تحية إجلال وتقدير لكل من حَرَّر الأرض وصان العِرْض، وعبر على جثث وأشلاء أعداء مصرنا الغالية ليرفع رايتها خفَّاقة، علموا أبناءكم أن جيش مصر يعبر بشعبها دائمًا وأبدًا إلى برِّ الأمان، وأنه يُقدِّر ويُجِل قيمة الأوطان والذَّوْد عنها.

علموهم أن يوجهوا التحية إلى كل أبطالنا ممَّن تصدَّوا لشرار الناس في مختلف العصور. علموا أولادكم أن يرددوا دومًا ويقولوا: "تحية لأبطال مصر وفرسان أكتوبر فوق الأرض وتحت الأرض وفي عَنان السماء.. تحية لكم يا خير أجناد الأرض.. منا إليكم الإجلال والإعزاز والتقدير".

سعلموا أولادكم أن يقولوا ويتغنوا في كل وقت ويُردِّدوا: اسلمي يا مصر إنني الفدا.. ذي يدي إن مدت الدنيا يدًا.. أبدًا لن تستكيني أبدًا.. إنني أرجو مع اليوم غدًا.. ومعي قلبي وعزمي للجهاد.. ولقلبي أنتِ بعد الدين دين.. لكِ يا مصر السلامة.. وسلامًا يا بلادي.. إن رمى الدهر سهامه.. أتقيها بفؤادي.. واسلمي في كل حين.. أنا مصري بناني من بنى.

علموا أولادكم في الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر أنَّ مصر وطن يعيش فينا، ويسري في عُروقنا مسرى الدَّم، وأبدًا لن تنهزم.. أبدًا لن تنكسر.. أبدًا لن تنحني.