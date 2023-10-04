بالصور.. بالشراكة مع بنك الطعام.. قطاع "اللاجئين الأسقفى" ينظم يوما لتوزيع المساعدات

نظم مكتب قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية وبالشراكة مع بنك الطعام المصري يوم لتوزيع المساعدات للاجئين بالكنيسة في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.
يأتي هذا اليوم ضمن مجموعة أيام لمساعدة اللاجئين الذين جائوا بعد الحرب لمساعدتهم في ظروف المعيشة وتحسين حالتهم المجتمعية، إذ ضم اليوم 450 حالة من الكبار و150 طفل.
الجدير بالذكر أن مكتب خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث ويسعى المكتب لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي واحترام الذات في إطار تحضيرهم للعودة إلى الوطن أو إعادة التوطين أو الاندماج في المجتمع المصري.