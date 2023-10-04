برلماني: الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر تجسد تضحيات الأبطال

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، باحتفالية القوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أنها تكشف حجم تضحيات أبناء مصر في الحفاظ على الوطن واسترداد الأرض.

ولفت النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين للقوات المسلحة احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وحرصه على تكريم أبطال حرب الاستنزاف.

وقال زين الدين: مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة لأبطال معركة رأس العش، وهي إحدى معارك حرب الاستنزاف، تأكيد بأن مصر لا تنسى بطولات أبنائها على مر التاريخ، تقديرا لتضحياتهم في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس تناولت كذلك مدى الترابط بين أبناء الشعب المصري والتفافه خلف القيادة والقوات المسلحة حتى تجاوزت مصر النكسة وحققت نصر أكتوبر الذي لا زلنا وسنظل نفخر به على مر التاريخ.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة استلهام روح حرب أكتوبر في تحقيق الاتحاد بين كافة طوائف الشعب لاستكمال مسيرة النهضة والبناء والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها بين دول العالم.

