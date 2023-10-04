الأمم المتحدة تحيي الأسبوع العالمي للفضاء

تحيي منظمة الأمم المتحدة الأسبوع العالمي للفضاء والذي يبدأ في مثل هذا اليوم 4 أكتوبر من كل عام ويستمر حتى 10 أكتوبر، ويأتي الاحتفال بموجب قرار الجمعية العامة رقم 54/68 بتاريخ 6 ديسمبر 1999، حيث أقرت الجمعية العامة الأسبوع العالمي للفضاء للاحتفال بمساهمات علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحسين وضع الإنسان.

وأسبوع الفضاء العالمي هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم. فهي تبنى قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبي المشاهد لبرنامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها وفي عام 2018، عقدت أكثر من 5000 فعالية في أكثر من 80 دولة احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء.

ويختار مجلس إدارة جمعية الأسبوع العالمي للفضاء، بتنسيق وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، موضوعا لكل عام ويتيح الموضوع توجيهات واسعة للمشاركين في الأسبوع العالمي للفضاء في ما يتصل بمضمون برامجهم، ويختار الموضوع لزيادة تأثير الأسبوع العالمي للفضاء على البشرية جمعاء من خلال استخدام موضوع موحد على الصعيد العالمي.

يركز الأسبوع العالمي للفضاء لعام 2023، على موضوع "الفضاء وريادة الأعمال"، وذلك لأهمية صناعة الفضاء للأغراض التجارية المتزايدة، والفرص المتزايدة لريادة الأعمال الفضائية والفوائد الجديدة للفضاء التي طورها رواد الفضاء، وقد أصبحت الشركات الصغيرة قادرة على بناء وإطلاق قمر صناعي صغير الآن، حيث أصبح بإمكان أصحاب المشاريع من إنشاء قواعد بيانات جديدة قيمة تستفيد منها الحكومات وأيضا لمجال صناعة الفضاء .

ويساهم أسبوع الفضاء العالمي 2023 في الهام الطلاب في جميع أنحاء العالم لدراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأعمال، كما يوفر فرصة لشركات الفضاء لتوظيف القوى العاملة اللازمة لصناعة الفضاء التجارية الآخذة في التوسع. وسيكون أيضًا بمثابة منتدى للمناقشات المهمة حول تحول المدار الأرضي المنخفض إلى نظام بيئي يتميز بريادة الأعمال.