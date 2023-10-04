ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام

قطع المياه
قطع المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق" ج - ١٨ أ" بهضبة الاهرام، وذلك لمدة ٤ ساعات ابتداءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق  ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي ١٨ أ ، ٢ ج،   الامر الذي يستلزم قفل  المياه عن خط قطر ٢٠٠ مم لإنهاء الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

ads
قطع المياه اماكن انقطاع المياه الصرف الصحي بالجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيز
ads