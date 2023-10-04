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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام إلى 205 درجة بالإسكندرية

تعليم الاسكندرية
تعليم الاسكندرية
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صرَّح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بأنه تم خفض الحد الأدنى  للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي  2023 / 2024  إلى 205 درجة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق، وبعد أن تبين وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض المدارس ببعض الإدارات التعليمية “الجمرك _ غرب _ العجمي _ العامرية_ برج العرب”، على أن يكون التقديم بالمدارس التي بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات المذكورة.

كما تم خفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات إلى 185 درجة لاستيعاب باقي الطلاب ،   وأضاف أنه يجري قبول الطلاب وفقًا للفراغات المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، وعلى أن يجري القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة، لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

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التربية والتعليم الصف الأول الثانوى العام عام الدراسى 2023 2024 مدير مديرية التربية والتعليم قبول الطلاب
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