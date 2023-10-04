قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنًا بقرية شطب

أطلقت جامعة أسيوط قافلة تنموية، وتوعوية شاملة؛ لقرية شطب بأسيوط؛ تحت عنوان: وصال الخير ، والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع المديريات المختلفة.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب والمشرف العام على الأنشطة الطلابية.

أشار الدكتور أحمد المنشاوي، أن القافلة الشاملة لقرية شطب بمحافظة أسيوط، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات؛ الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفنون الجميلة، مشيرًا إلى أن انطلاق قافلة وصال الخير؛ يأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة بالذكرى ال50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذاً لخطتها التي من أهم أولوياتها المساهمة في تحسين مؤشرات الخدمة الطبية ، وتقديم خدمات علاجية متميزة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية، والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إن القافلة شملت الكثير من الخدمات الطبية؛ البشرية، والبيطرية، والفنية، والاجتماعية ، والزراعية، وتضمنت القافلة الطبية؛ عدداً من التخصصات مثل: الباطنة ،الأطفال، النساء والتوليد، والجراحة العامة، والأورام ، والرمد ، والأسنان ، فضلاً عن خدمات تنظيم الأسرة ؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو أكثر من (540 ) مواطناً، وتقديم علاج وأدوية؛ مجانية لأهالي القرية، تحت إشراف الدكتور مصطفى نصر الدين نائب مدير مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، والدكتور عمرو عبدالمجيد مدير مركز القوافل الطبية بالجامعة ، والأستاذ حسني رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة ، والأستاذ علاء أحمد فياض مسؤول القافلة الطبية بكلية الطب بالجامعة، وعدد من الأطباء ، والطلاب؛ بمختلف التخصصات بالكلية.

أما القافلة البيطرية فضمت فرقا علاجية فى مختلف التخصصات ؛ كالباطنة والأمراض المعدية، والجراحة ، والتوليد ، والرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية ، والتجريع بمضادات الديدان ، والدواجن ، وقد تم الكشف على أكثر من (400 ) حالة؛ بمشاركة و إشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري ، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حسن عباس رئيس قسم التغذية بالكلية،

والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ،

والدكتور أسامة عبد الحكيم أستاذ الأمراض المعدية، والدكتورة حسنية سويفي رئيس قسم صحة الحيوان، والدكتورة فاطمة محمود أستاذ السلوكيات، وعدد ( 7)، من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالكلية، و(20 ) طالباً وطالبة من الفرقتين؛ الرابعة، والخامسة.

وبالنسبة للقافلة الاجتماعية؛ تم تقديم محاضرة لطلبة مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية بشطب، عن: تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الأطفال؛ إيذاناً باحتفال نصر 6 من أكتوبر المجيد؛ بإشراف الدكتورة غادة عبد العال الأستاذ المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، وفي القافلة الترفيهية، والتوعوية، قام (10 )، من الطلاب ذوي الهمم ( الإعاقة السمعية ) من كلية التربية النوعية؛ بتنفيذ أنشطة فنية؛ كالرسم على الوجوه؛ على أطفال مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية؛لزيادة فرحتهم، وابتسامتهم؛ تحت إشراف الدكتورة إيناس ضاحي أستاذ التصوير المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ، والدكتورة رحاب زكي مدرس بكلية التربية النوعية ، والدكتورة ليلى سيد المسؤول الإعلامي بكلية التربية النوعية .

كما شارك فريق عمل من كلية التربية الرياضية في هذه القافلة؛ لفحص القوام، وانحرافات العمود الفقري ؛ بجانب عمل اختبارات على اللياقة البدنية من خلال؛ ممارسة الألعاب الصغيرة ؛ كسباق الجري، إلى جانب إرشاد الأطفال ؛ لممارسة الرياضة؛ من أجل الصحة ، وذلك تحت إشراف الدكتور عماد الدين شعبان أستاذ علوم الصحة بكلية التربية الرياضية.

وفيما يخص القافلة الزراعية؛ قام الدكتور ابراهيم عبدالوهاب الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة؛ بإلقاء محاضرات ؛ لتوعية المزارعين، وأهالي القرية؛ عن الآفات الزراعية التي تصيب محصول القمح بمحافظة أسيوط، وأهمها : الحشائش، والآفات الحشرية، وخاصة من القمح ، وممرضات نباتية؛ كصدأ القمح ، وتفحمات القمح، وطرق مكافحتها، فضلاً عن إلقاء الدكتورة منال عبدالله الأستاذ بكلية الطب البيطري؛ محاضرة عن أهمية استخدام السماد العضوي بدلاً من السماد الكيماوي، وكيفية صناعته، وأهميته.

كما قامت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة؛ بتوعية أكثر من (20 ) بيتاً ضمن حملة طرق الأبواب؛ بمشاركة ( 8 ) متطوعين؛ للتوعية بالتربية الأسرية الإيجابية، تحت إشراف الأستاذ أحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط.

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