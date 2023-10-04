الزمالك 2003 يهزم فاركو وينفرد بصدارة بطولة الجمهورية

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري الجمهورية.

أحرز هدف الزمالك عبد الرحمن علي .

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز، وصنعوا فرص عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدف في الشوط الثاني، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى فاركو.

ويعتلي فريق"زمالك 2003" صدارة ترتيب جدول بطولة الجمهورية برصيد 16 نقطة.

وشهدت المباراة حضور إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين و حازم إمام نائب المدير الفني و شكري حسن المدير الإداري للقطاع و أحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة.

ويقود فريق 2003، محمد حسن مديرا فنيا، و إبراهيم صلاح و أحمد زكريا مدربين مساعدين، حسني مسعد مدربا لحراس المرمي، رضا عبد الواحد إداريا، محمود سعيد أخصائيا للإصابات و التأهيل، رفعت حمدي مسؤلا للمهمات