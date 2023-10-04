رسالة تحذيرية من ليفاندوفسكي إلى هاري كين بشأن بايرن ميونخ

وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، رسالة تحذيرية للدولي الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ بعد انضمامه للفريق الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورحل ليفاندوفسكي عن بايرن ميونخ في صيف عام 2022، لينضم إلى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، لكن العملاق البافاري لم يتمكن من تعويضه حتى جاء الميركاتو الصيفي للعام الحالي، وتعاقد مع هاري كين من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

وتحدث ليفاندوفسكي عن كين في تصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قائلًا: «كين أحد أفضل المهاجمين في العالم، وسيساعد النادي، حتى لو كانت هناك لحظات صعبة».

وأضاف مهاجم الفريق الكتالوني: «كين حل جيد جدًا لـ بايرن ميونخ، ولكن عليه أن يعلم أن العام الأول لن يكون سهلًا بالنسبة له، التغيير كبير».

وأتم ليفاندوفسكي: «يحتاج كين إلى الوقت لفهم نادٍ مثل بايرن ميونخ، لكنه سيساعد النادي رغم أنه ستكون هناك مراحل صعبة».

وشارك هاري كين في 9 مباريات في جميع المسابقات مع بايرن ميونخ، وأحرز 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في إجمالي 735 دقيقة لعب.