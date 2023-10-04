التشكيل الرسمي لإنبي أمام الأهلي في نصف نهائي الكأس

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل في دور نصف نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي .

وضم التشكيل كل من، البلعوطي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب، علي فوزي، مروان داوود، زياد كمال، أحمد العجوز، محمد حمدي، رفيق كبو، أحمد جمال .

وفي البدلاء، عبد الرحمن سمير - احمد يوسف - محمد حامد - احمد اوفا - عبد الرحمن عماد - مودى ناصر - مصطفى دويدار - احمد نادر .

يذكر أن الفائز من لقاء الليلة بنصف النهائي بين الأهلي وإنبي سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك، وذلك في المباراة النهائية للكأس .