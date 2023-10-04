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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لإنبي أمام الأهلي في نصف نهائي الكأس

إنبي
إنبي
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أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي المقرر لها بعد قليل في دور نصف نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي .

وضم التشكيل كل من، البلعوطي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب، علي فوزي، مروان داوود، زياد كمال، أحمد العجوز، محمد حمدي، رفيق كبو، أحمد جمال .

وفي البدلاء، عبد الرحمن سمير - احمد يوسف - محمد حامد - احمد اوفا - عبد الرحمن عماد - مودى ناصر - مصطفى دويدار - احمد نادر .

يذكر أن الفائز من لقاء الليلة بنصف النهائي بين الأهلي وإنبي سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز والزمالك، وذلك في المباراة النهائية للكأس .

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إنبى الأهلى رفيق كبو أيمن مصطفى
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