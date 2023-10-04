نصف نهائي كأس مصر.. علي معلول يسجل هدف التقدم للاهلي في شباك إنبي

أحرز علي معلول هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمى إنبي باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة كاس مصر.

جاء هدف علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من بداية اللقاء.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل في نصف نهائي بطولة كاس مصر باللقاء الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمد هاني

خط الوسط: اليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أنتوني موديست

يغيب عن الأهلي في مباراة الليلة أمام انبى 11 لاعبا هم: "رضا سليم ورامى ربيعة وخالد عبدالفتاح ومحمود متولى وصلاح محسن وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم فؤاد ومعتز محمد ومحمد زعلوك".

وأعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي: عبدالعزيز البلعوطي، أحمد كالوشا، أحمد صبيحة، سيف الخشاب، علي فوزي، مروان داوود، زياد كمال، أحمد العجوز، محمد حمدي، رفيق كبو، أحمد جمال .

وفي البدلاء، عبد الرحمن سمير - احمد يوسف - محمد حامد - احمد اوفا - عبد الرحمن عماد - مودى ناصر - مصطفى دويدار - احمد نادر .