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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تألقه.. أوباما ينال ثقة الجهاز الفني بالزمالك

أوباما لاعب الزمالك
أوباما لاعب الزمالك
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نال يوسف أوباما لاعب الزمالك ثقة الجهاز الفني للفريق الأول وذلك بعد تألقه في مباراتي المقاولون العرب بالدوري وأرتا سولار الجيبوتي وتسجليه هدفين . 

استقر أوسوريو على  الدفع بيوسف أوباما في لقاء البنك الأهلي المقبل أساسيا بعد تألقه وعدم الاحتفاظ به كلاعب بديل على دكة البدلاء .

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية وذلك على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.

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يوسف أوباما الزمالك أوسوريو أيمن مصطفى
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