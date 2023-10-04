قبل إعلان جائزة نوبل.. تعرف على أسماء لامعة في سماء الأدب

أعلنت الأكاديمية السويدية، أن غدا الخميس 5 أكتوبر الجاري، وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لسنة 2023، والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وسوف يحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.

وعلى قوائم المرشحين لجائزة نوبل العالمية، ثلة من الأسماء العالمية والعربية، كانت مؤثرة وبرزت في مجال الأدب والثقافة، ومنهم الأدباء: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، نور الدين فرح، أدونيس.

عملية الترشيح والاختيار

ترسل لجنة نوبل للآداب رسائل دعوة إلى الأشخاص المؤهلين للترشيح لجائزة نوبل في الأدب.

المرشحون المؤهلون

يتمتع بالحق في تقديم اقتراحات لمنح جائزة نوبل في الأدب، بموجب القانون، كل من:

أعضاء الأكاديمية السويدية والأكاديميات والمؤسسات والجمعيات الأخرى المشابهة لها في البناء والغرض؛

أساتذة الأدب واللسانيات في الجامعات والكليات الجامعية؛

الحائزون السابقون على جائزة نوبل في الأدب؛

رؤساء جمعيات المؤلفين التي تمثل الإنتاج الأدبي في بلدانهم.



اختيار الحائزين على جائزة نوبل

وتتولى الأكاديمية السويدية مسؤولية اختيار الحائزين على جائزة نوبل في الأدب، وتضم 18 عضوا. لجنة نوبل للآداب هي الهيئة العاملة التي تقوم بتقييم الترشيحات وتقديم توصياتها إلى الأكاديمية السويدية، وتتكون من أربعة إلى خمسة أعضاء.

من هو المؤهل للحصول على جائزة نوبل في الأدب؟

والمرشحون المؤهلون للحصول على جائزة الأدب هم أولئك الذين تم ترشيحهم من قبل أشخاص مؤهلين (انظر أدناه) والذين تلقوا دعوة من لجنة نوبل لتقديم الأسماء للنظر فيها. ويمكن أيضًا للأشخاص الآخرين المؤهلين للترشيح ولكنهم لم يتلقوا دعوات تقديم ترشيحات. لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه أو نفسها.

ويذكر أن قام السويدى "الفريد نوبل" بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها فى "النادى السويدى - النرويجى" فى سنة 27 نوفمبر 1895، وقد منحت جوائز نوبل فى الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة سنة 1901، وعالميا تعتبر جائزة نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة فى مجالات تخصصها.

أعلنت الأكاديمية السويدية، أن غد الخميس 5 أكتوبر الجاري، وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، سيشهد إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لسنة 2023، والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وسوف يحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.

وعلى قوائم المرشحين لجائزة نوبل العالمية، ثلة من الأسماء العالمية والعربية، كانت مؤثرة وبرزت في مجال الأدب والثقافة، ومنهم الأدباء: سلمان رشدى، نجوجى واثيونجو، ستيفن كينج، جارييل لوتز، بيير ميشون، روبرت كوفر، هاروكي موراكامي، آن كارسون، هيلين سيكسوس، جامايكا كينكيد، جون فوس، ليودميلا أوليتسكايا، مارجريت أتوود، ماريز كوندي، ميرسيا كارتارسكو، بيتر ناداس، كورماك مكارثي، نور الدين فرح، أدونيس.

عملية الترشيح والاختيار

ترسل لجنة نوبل للآداب رسائل دعوة إلى الأشخاص المؤهلين للترشيح لجائزة نوبل في الأدب.

المرشحون المؤهلون

يتمتع بالحق في تقديم اقتراحات لمنح جائزة نوبل في الأدب، بموجب القانون، كل من:

أعضاء الأكاديمية السويدية والأكاديميات والمؤسسات والجمعيات الأخرى المشابهة لها في البناء والغرض؛

أساتذة الأدب واللسانيات في الجامعات والكليات الجامعية؛

الحائزون السابقون على جائزة نوبل في الأدب؛

رؤساء جمعيات المؤلفين التي تمثل الإنتاج الأدبي في بلدانهم.



اختيار الحائزين على جائزة نوبل

وتتولى الأكاديمية السويدية مسؤولية اختيار الحائزين على جائزة نوبل في الأدب، وتضم 18 عضوا. لجنة نوبل للآداب هي الهيئة العاملة التي تقوم بتقييم الترشيحات وتقديم توصياتها إلى الأكاديمية السويدية، وتتكون من أربعة إلى خمسة أعضاء.

من هو المؤهل للحصول على جائزة نوبل في الأدب؟

والمرشحون المؤهلون للحصول على جائزة الأدب هم أولئك الذين تم ترشيحهم من قبل أشخاص مؤهلين (انظر أدناه) والذين تلقوا دعوة من لجنة نوبل لتقديم الأسماء للنظر فيها. ويمكن أيضًا للأشخاص الآخرين المؤهلين للترشيح ولكنهم لم يتلقوا دعوات تقديم ترشيحات. لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه أو نفسها.

ويذكر أن قام السويدى "الفريد نوبل" بالمصادقة على الجائزة السنوية فى وصيته التى وثقها فى "النادى السويدى - النرويجى" فى سنة 27 نوفمبر 1895، وقد منحت جوائز نوبل فى الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب لأول مرة سنة 1901، وعالميا تعتبر جائزة نوبل من أكثر الجوائز المرموقة الممنوحة فى مجالات تخصصها.