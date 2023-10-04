إلهام شاهين ومحمود حميدة.. جولة بحرية لنجوم الفن بالإسكندرية

حرص مجموعة من النجوم أبرزهم محمود حميدة، وإلهام شاهين، وسلوى محمد علي، ومنال سلامة، على القيام بجولة بحرية بالإسكندرية قبل ساعات من ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وسط أجواء من البهجة والصداقة بينهم. واستمتع النجوم بطقس مدينة الإسكندرية

شارك في الجولة البحرية كل من أمير شاهين، وإلهام صفي الدين، ونيرمين الفقي، وعدد من المكرمين من المهرجان هذا العام.

شهدت الجولة البحرية أجواء عائلية مرحة بين إلهام شاهين وعائلتها التي حرصت على التواجد معها في الدورة التي تحمل اسمها، وحضور تكريمها في حفل الافتتاح.

وحرص الفنان محمود حميدة على توجيه الشكر للشركة المسئولة عن إدارة المنصات الإعلامية الخاصة بمهرجان الإسكندرية، التي نظمت الرحلة البحرية وشاركت في نشر أجواء البهجة بين النجوم.

تختتم الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، فعالياتها غدا الخميس، بعد انطلاقها يوم الأحد الماضي بحفل أقيم في مكتبة الإسكندرية، وشهد حضور فنيا وإعلاميا كبيرا.