رسميًا.. «فيفا» يعلن رفع الإيقاف عن روسيا بشروط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، رفع الإيقاف عن روسيا بجميع فئات منتخباتها، بعدما فرض حظرًا عليها بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وجاء قرار رفع إيقاف النشاط الكروي عن روسيا من جانب «فيفا»، بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي قرر إنهاء الحظر الكامل على منتخبات روسيا، للسماح لهم بالمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأووربية تحت 17 عامًا في الأسابيع المقبلة، لكن بدون الزي الوطني أو العلم أو النشيد الوطني للبلاد، وذلك بعد ما يقرب من عامين للإيقاف بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

ونشر «فيفا» بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أوضح من خلاله، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، يشمل مشاركة رورسيا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا ناشئين وناشئات.

وتأتي عودة روسيا للبطولات الأوروبية والقارية وفقًا لمعايير وشروط حددها «فيفا» في بيانه، الذي أفاد بأن ظهور روسيا باسم «الاتحاد الروسي لكرة القدم» بدلا من «روسيا»، وبدون علمها الوطني، ونشيدها الوطني، وأطقم ومعدات منتخبها الوطني، واللعب بدلًا من ذلك بألوان محايدة.

ولم تخض روسيا مباريات دولية منذ فبراير 2022 سوى ودية، ومنعت من المشاركة في البطولات والتصفيات، ما منعها من التأهل لبطولة كأس العالم للرجال 2022 ومونديال 2023 للسيدات.