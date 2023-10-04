الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: الجيش استطاع كسر حاجز الخوف

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة التى تلت هزيمة 67 وصولًا إلى نصر أكتوبر، قائلا: "فى ذلك الوقت حصل تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش العربية خاصة قدرات الجيش المصرى.. مشيرا إلى أن الكلام اللى كان بيتقال من موشيه ديان إن مصر تحتاج لـ50 سنة لإعادة بناء جيشها الذى تم تدميره".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "خلال تلك الظروف كان هناك هزيمة كاملة وإحباط كامل وفقد للثقة وغياب لقائد تعودوا عليه منذ 16 سنة، رغم أنه كان رقم كبير جدا فى معادلة القوة المصرية والعربية .. ومع كل ذلك استطاع الجيش أن يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة الضخم للغاية بين ما لدينا وما لديهم، هذا لم يكن انتصار عادى، فالجسر الأمريكى كان بينزل دبابات إم 60 فى مطار العريش لتعويض خسائر إسرائيل خلال الحرب".