بوتين وميرضيايف يبحثان بعد غد تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية

يعقد الرئيس الروسي فلايديمير بوتين، محادثات مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف في العاصمة الروسية موسكو، بعد غد الجمعة، وفقا لما أعلنته الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الصحفي للكرملين "من المتوقع أن يتم التطرق خلال محادثات بوتين وميرضيايف إلى آفاق التطوير المستقبلي للعلاقات الروسية الأوزبكية، لاسيما الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف وكذلك القضايا الإقليمية والدولية"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف الكرملين" أن المحادثات ستنتهي بإعتماد بيان مشترك من قبل بوتين وميرضيايف، فضلا عن توقيع عدد من الإتفاقيات الحكومية والتجارية".

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوزبكية، قد أعلن في وقت سابق أن ميرضيايف سيقوم بزيارة رسيمة لروسيا في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري بدعوة من الرئيس الروسي.