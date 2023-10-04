دول غربية تطلب التحقيق في جرائم وانتهاكات ضد المدنيين السودانيين بسبب الحرب

طالبت 4 دول أوروبية هي بريطانيا وألمانيا والنرويج بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة التحقيق في جرائم وانتهاكات مارست ضد المواطنين المدنيين في السودان، نتيجة الحرب التي نشبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقدمت الدول الأربع اقتراحًا لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بضرورة تعيين فريق من الخبراء يعمل على رصد أية انتهاكات تمارس ضد المواطنين السودانيين نتيجة الحرب الدائرة، والاشتباكات المتقطعة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

وطالبت الدول الأربع أيضًا بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الجرائم التي تمارس ضد اللاجئين من النساء والأطفال على وجه التحديد، والنازحين من أماكنهم بسبب الاشتباكات.