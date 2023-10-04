دوري أبطال أوروبا.. موراتا وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام فينورد

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة فينورد الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره فينورد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في المباراة التي تنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي ألفارو موراتا وأنطوان جريزمان، هجوم الأتلتي أمام الفريق الهولندي، بينما عاد الأرجنتيني رودريجو دي باول للتشكيل الأساسي لقطب العاصمة الإسبانية.

وكان أتلتيكو مدريد، تعادل مع لاتسيو الإيطالي بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتلتيكو مدريد، وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة وحيدة، أما فينورد يتصدر الترتيب بـ3 نقاط، بينما يأتي لاتسيو ثالثًا بنقطة أيضًا، فيما يتذيل سيلتيك الإسكتلندي الترتيب بلا نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة فينورد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أكسيل فيتسل - ماريو هيرموسو

خط الوسط: مولينا - دي باول - كوكي - ساؤول - لينو

وفي الهجوم: ألفارو موراتا - أنطوان جريزمان.