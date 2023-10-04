السيسي: وفاة عبدالناصر كانت ضربة كبيرة وقاسية لوجدان الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رفض المصريين للهزيمة أدهش الإسرائلييين، مشيرًا إلى أن وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، كانت ضربة كبيرة جدا وقاسية على وجدان الشعب المصري.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": "قصة نصر أكتوبر لم تبدأ في 1973، والقضية بدأت في أعقاب الضربة، وسط حالة الألم والهزيمة المصريين قالوا لا لن نقبل، وتحملوا من 67 إلى 73 ظروفا هائلة وضخمة على كل المستويات".

وتابع الرئيس: "كان هناك دعم عربي، لكن كل موارد مصر جرى تخصيصها لصالح المجهود الحربي، والشعب كان بيخرج يجيب حاجته بالطابور، القضية بتاعة الوعي اللي أقصدها هي غياب المشاهدة والحضور، واللي بيتكلم غير اللي عاش، فأنت عاوز تقول للي بيسمع أنت مشوفتش ده، لازم حد يقولهم الحكاية وعمقها وحجم الجهد والإصرار اللي حطوه المصريين علشان كانوا رافضين الهزيمة والكلام ده أدهش الإسرائليين نفسهم".