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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: المصريون خرجوا بعد يونيو 1967 وقالوا لن نقبل الهزيمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهزيمة تحدث عندما نقبلها، وحالة الهزيمة في حرب 67 كانت في الميدان العسكري، لكن حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو، عندما تنحى الرئيس جمال عبدالناصر، والمصريون قالوا "لا".

أضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المقامة حاليا بمركز المنارة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «الهزيمة كانت واقعة هائلة، ولها تأثيرات ضخمة جدا على مصر والجيش والأمة العربية كلها، وبالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأنه في ناس بتقول دي كانت مترتبة للخروج، لكن المصريين خرجوا علشان يقولوا مش قابلين الهزيمة، والجيش كان خلصان والإسرائليين في سيناء كلها».

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رئيس عبد الفتاح السيسى الهزيمة في 67 لانتصارات أكتوبر المجيدة
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