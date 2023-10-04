"الطاقة الذرية الإيرانية" تسحب تصاريح مفتشين دوليين بسبب "سلوكهم السياسي"

أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده سحبت تراخيص عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب "سلوكهم السياسي القاسي" على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن ذلك القرار أثار استياء الوكالة الذرية.

وأضاف إسلامي، في تصريحات له اليوم، أن المفتشين الذين تم سحب رخصتهم من 3 دول أوروبية فرضت عقوبات على إيران ودعمت الموقف الأمريكي تجاه إيران.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 127 مفتش معتمد في إيران، في الوقت الذي يؤكد الطرف المقابل أن إيران لم تلتزم بتعهداتها، لافتًا إلى أن الغرب لا يلتزم بتعهداته مع إيران حيال البرنامج النووي أو القضايا الأخرى.

يذكر أن إيران سحبت تصاريح 3 من المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرة أن الإجراء قانوني ويستند إلى بند "إلغاء التعيين" المتعلق بالمفتشين الدوليين.