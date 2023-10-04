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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق بالشرقية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق
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لفظ شاب انفاسه الاخيرة في حريق هائل اندلع فى منزله بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ابو كبير المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا باندلاع حريق هائل بمسكن بقرية السلطان غريب التابعة لمركز أبوكبير.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها الى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية وإخمادها.

أسفر الحريق عن التهام النيران لمحتويات المنزل واحتراق شاب  يدعى " عبد الله ف ع" فى العقد الثانى من عمره وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبو كبير المركزى.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي وتحرر المحض اللازم للعرض علي النيابة العامة التى قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، وطلبت تحريات المباحث لتحديد عما إذا كان هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمه وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى سلامة منشأة المبنى المحترق من عدمه.

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