نائب محافظ القاهرة توجه بحملة مكثفة لرفع الإشغالات ونظافة الشوارع وتطهير مخرات السيول

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع رؤساء احياء المنطقة لمتابعة كافة التوجيهات وبحث مستجدات الاعمال فيما يخص عدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين بمختلف احياء المنطقة والتي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

حضر اللقاء اللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والعميد ماجد فوزي المشرف على متابعة المشروعات بالمنطقة الجنوبية ورؤساء احياء المنطقة الجنوبية ومديري المتابعة الميدانية والادارية والطرق والتخطيط والمالية والمجالس والمؤتمرات وعدد من التنفيذين.

تناول اللقاء عدة موضوعات على رأسها بحث مستجدات مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المنطقة خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، واستغلال الاعتمادات المالية المقررة الاستغلال الأمثل بمشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع والانارة وتحسين البيئة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والاسراع في اعمال الطرح والتعاقدات والاسراع في اعمال البت المالي والفني لسرعة بدء الاعمال على ارض الواقع، مشيرة إلى ضرورة استمرار جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التطوير الجاري والمشروعات بصورة مستمرة وعدم التأخير في تنفيذها.

وقد حرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على مناقشة اطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع ووزارة التموين والتي ستساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة 20% عن أسعارها الحالية، لافته إلى أن المبادرة تشمل السلع الاستراتيجية والتي على رأسها السكر والزيت والارز والدقيق وغيرها، موضحة أن المبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية والتي ستؤدي لضبط آليات العرض والطلب في السوق وزيادة المعروض من السلع وتشمل السلاسل التجارية الكبري والمحلات حتى يتم توفير السلع الاستراتيجية بشكل مستمر وليس لفترة مؤقتة.

كما تم مناقشة عدة اقتراحات بناءة لآليات تطبيق هذه المبادرة وتوفيرها بشكل فعال بأحياء المنطقة الجنوبية خاصة في الاماكن الملحة والاكثر احتياجا مع تكثيف الحملات اليومية والرقابة الدورية على الأسعار والتأكد من جودة المعروضات والسلع على ان يتم تحديد لقاءات دورية بالمنطقة مع مستثمري السلاسل التجارية ليتعاون الجميع في احداث نقلة نوعية في معدلات الاسعار منعا للجشع وعدم التلاعب في مقدرات واقوات الشعب.

كما تخلل اللقاء مناقشة عدة ملفات هامة منها تكثيف الحملات اليومية والدورية سواء لرفع الاشغالات ومخالفات الباعة الجائلين بالشوارع وبمحيط المدارس والمستشفيات الى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة وشركات النظافة بشن حملات للنظافة لتنطلق من احياء المنطقة الجنوبية بمتابعة مباشرة من نائب محافظ القاهرة ورؤساء الاحياء كل في نطاقه بالتعاون مع فريق المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، الى جانب ازالة كافة العوائق وتطهير مخرات السيول والتي توجد بنطاق عدة احياء بالمنطقة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء وموسم الامطار بالتعاون مع الري.

وشددت على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود لتقديم شتى الخدمات للمواطن والاستجابة السريعة والتواصل المباشر والمستمر من رؤساء الاحياء وسكرتيري العموم لحل المشكلات واحداث تغيير ملموس للافضل ليشعر به المواطن، منوه الى اعداد وتجهيز عدة قوافل طبية لتقديم خدماتها في العديد من المناطق المستهدفة والاكثر احتياجا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.