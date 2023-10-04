لجنة الزمالك توافق على إقامة ندوات داخل النادي قبل الانتخابات

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي ندوات المرشحين للانتخابات التي ستقام يوم الجمعة.

وتقام يوم الجمعة الموافق، 6 أكتوبر 2023 الندوات كالتالي:

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة كابتن حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن هشام نصر المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

وتقام يوم الجمعة الموافق: 13 أكتوبر 2023

الندوات كالتالي:

من الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساءً ندوة الدكتور حسام المندوه المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

من الساعة التاسعة والنصف حتى العاشرة والنصف مساءً ندوة كابتن أحمد سليمان المرشح على مقعد العضوية فوق السن.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.