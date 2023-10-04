بالفيديو.. مدير كلية القادة والأركان الأسبق يكشف كواليس معركة رأس العش

كشف اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، عن تفاصيل معركة رأس العش بحرب أكتوبر، موضحا أنها استمرت 6 ساعات.

وأضاف طلحة، خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المصرية نجحت في التعامل مع العدو والنتيجة أن هذه المعركة لم تتكرر مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن قوات المشاة حاربت 12 ساعة بدون أي دبابات.

وأوضح أن بدو سيناء وفروا تأمين ومعاونة القوات؛ التي كانت تعمل في عمق العدو في الفترة من 67 إلى 73، فضلا عن توفير المعلومات الممكنة.