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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"أفضل كلية صديقة للبيئة" مسابقة بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، و دكتورجيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أطلق قطاع شئون البيئة مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي  2023/ 2024.

تتمثل محاور التقييم في تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ علي البيئة والاستدامة ,معايير البنية التحتية للكلية ، معايير ترشيد استهلاك الطاقة ، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه .

كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة كالتالي:- 
مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من ١٠/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١م ، دراسة نتائج التقييم وكتابة التقرير وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من ١١/١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥م ،تسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ ،  إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة ٢٠٢٣/١١/٣٠م.
 

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استهلاك الطاقة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ترشيد استهلاك الطاقة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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