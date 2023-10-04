"أفضل كلية صديقة للبيئة" مسابقة بجامعة الزقازيق

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، و دكتورجيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أطلق قطاع شئون البيئة مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2023/ 2024.

تتمثل محاور التقييم في تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ علي البيئة والاستدامة ,معايير البنية التحتية للكلية ، معايير ترشيد استهلاك الطاقة ، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه .

كما تم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة كالتالي:-

مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من ١٠/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١م ، دراسة نتائج التقييم وكتابة التقرير وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من ١١/١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥م ،تسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ ، إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة ٢٠٢٣/١١/٣٠م.

