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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" تعقد اجتماعها الأول لبحث خطة العمل المستقبلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة، للأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري التابعة لوزارة التجارة والصناعة، الاجتماع الأول لأعضاء اللجنة الممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المشاركة في أعمال اللجنة، وذلك لاستعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وما سيتم العمل عليه من أجل تطبيق القانون رقم 5 لعام 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي.

وتقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بمقترحات الجهات الممثلة لهم فيما يخص سبل تطبيق القانون بالشكل الأمثل وما يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة سواء بالتنسيق بين الجهات المختلفة والمشاركة في أعمال اللجنة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات الحكومية أيضًا.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على التشاور المستمر بين أعضاء اللجنة وكذلك الترتيب لعقد المزيد من الجلسات خلال الفترة المقبلة.

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تفضيل المنتج الصناعي المصري المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة استعراض جدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة قانون تفضيل المنتج الصناعي المصري تعقد اجتماعها الأول برئاسة المدير المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء
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