رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ الشرقية يشهدان حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الدراسى الجديد

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تزامنا مع إحتفالات ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، والذى يقام تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب - مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، اللواء سعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والسادة عمداء ووكلاء الكليات، والأمناء المساعدين بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى والطلاب.

وقد قام بتنظيم الإحتفالية اليوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة برئاسة محمد متولي بالتعاون مع طلاب اتحاد الجامعة وأسره طلاب من أجل مصر.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء مديرية أمن الاسماعيلية، تلاها آيات من الذكر الحكيم، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

استكملت فقرات الحفل بطابور عرض للكليات وفقا لتاريخ الإنشاء لكل كلية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية وعروضا استعراضية متميزة من خلال التعبير الحركي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة، والذى جاء تحت إشراف الدكتور شحتة حسني عميد الكلية، الدكتورة أميرة قطب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم فقرة فنية لمنتخب الفنون الشعبية بالجامعة، وفقرة غنائية لعدد من الطلاب بالجامعة.

ورحب الدكتور خالد الدرندلي، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحرصة الدائم علي مشاركته للجامعة كافة الفعاليات، كما رحب بنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة أن بداية عام دراسي جديد يأتي بالتزامن مع مناسبات خمس جميعها عزيزة علينا والتى تتمثل فى الاحتفال بميلاد الرسول علية الصلاة والسلام، والاحتفال بيوم تفوق الجامعات بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية، واحتفالات الدولة المصرية باليوبيل الذهبي بانتصارات اكتوبر المجيدة، والعُرس الديمقراطي الذى تشهده مصرنا العزيزة في الانتخابات المصرية، والاحتفال باليوبيل الذهب لجامعة الزقازيق بمناسبة مرور خمسين عام علي تأسيسها.

كما توجه الدرندلى بالشكر للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الدكتور هلال عفيفي امين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ومحمد متولي ولكل القائمين علي هذه الاحتفالية المتميزة.

وأشار أيضا الي أن المنافسة أصبحت علي أشدها في ظل ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات لذا قد اهتمت الدولة بالشباب داخل الجامعات من خلال ممارسة الانشطة الطلابية التي تركز علي تطوير المهارات والقدرات بجانب تطوير البرامج والمقررات الدراسية بهدف الوصول إلى مخرجات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل، حيث أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تُولي اهتماما خاصا بالشباب باعتبارهم دعائم الجمهورية الجديدة.

وخلال كلمته توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالشكر للدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة علي الدعوة الكريمة للمشاركة في فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامي للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤م، متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا جديدا، داعيا الجميع للعمل بشكل جاد من أجل رفعة ورقي وتقدم مصرنا الغالية.

كما رحب الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في خلال كلمته بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة، وابنائه الطلاب الجدد والقدامى، مخاطبا فيهم روح المسؤلية باعتبارهم العمود الفقري للعمل الجامعي،ودعا أيضا جميع منسوبي الجامعة بمضاعفة الجهود حيث أنهم مسئولين أمام الله وأمام الوطن عن اتقان المهام الموكلة إليهم ودعاهم أيضا مضاعفة الجهود من أجل رفع مستوي جامعتنا والوصول بها إلى مصاف الجامعات النموذجية الناجحة في محيطنا العربي بل وعلي المستوي الإقليمى والدولي.

ومن جانبة رحب الدكتور أحمد عناني بمحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب لحضور فعاليات الحفل والذي يمثل قدوة ومثل أعلى للنموذج الأكاديمى الناجح بكافه المجالات والوظائف الإدارية والذى يجب علي الجميع الإقتداء بها، كما توجه بالشكر لرئيس الجامعة علي الدعم الكامل للانشطة الطلابية، كما دعا الطلاب بالمشاركة بكافة الانشطة والانضمام إلى اتحاد الطلاب.

وفي ختام الحفل قام محافظ الشرقية ورئيس الجامعة بتكريم المشاركين فى فعاليات الحفل وهم: د.أميرة قطب وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة، د شريف نصار، المايسترو أحمد هاشم، وجميع المشاركين فى فقرات الحفل لهذا العام.