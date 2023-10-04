الأهلي يهزم نزيكو الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا للأندية وحجز مكانه في نصف نهائي البطولة بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاربعاء بالدور ربع النهائي من البطولة التي تقام في الكونغو.

أقيمت مباراة الأهلي ونزيكو الكاميروني على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي يد الأهلي لينتهي بنتيجة 21-7 وسط تفوق كبير للمارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني أجرى الإسباني ديفيد ديفيز عدد كبير من التغييرات اللاعبين، ليحسم الأهلي المباراة بالفوز بنتيجة 35-18.

ومن المقرر أن يلعب فريق يد الأهلي مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.