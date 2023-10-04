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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم نزيكو الكاميروني ويتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا لليد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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واصل الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا للأندية وحجز مكانه في نصف نهائي البطولة بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاربعاء بالدور ربع النهائي من البطولة التي تقام في الكونغو.
أقيمت مباراة الأهلي ونزيكو الكاميروني على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي يد الأهلي لينتهي بنتيجة 21-7 وسط تفوق كبير للمارد الأحمر.

وفي الشوط الثاني أجرى الإسباني ديفيد ديفيز عدد كبير من التغييرات اللاعبين، ليحسم الأهلي المباراة بالفوز بنتيجة 35-18.
ومن المقرر أن يلعب فريق يد الأهلي مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

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النادي الاهلي الفريق الأول لكرة اليد للرجال بطولة إفريقيا للأندية نزيكو الكاميروني
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