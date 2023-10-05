الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لموقعة البنك الأهلي بالدوري

يدخل فريق الكرة الأول بالزمالك، غدًا الجمعة، معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له بعد غد السبت في الجولة الثالثة بالدوري.

ويأتي المعسكر المغلق بالقائمة التي تخوض المباراة لفرض مزيد من التركيز عليهم؛ نظرًا لأهمية اللقاء الذي يدخله الزمالك للفوز من أجل تحقيق أول انتصار بالدوري هذا الموسم، بعد أن تعادل الفريق الأبيض في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء البنك الأهلي.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك والبنك الأهلي في الساعة السابعة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في الأيام الماضية على حساب فريق أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين ذهابا إيابا 4-2.