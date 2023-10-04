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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة كمال: الوجود في احتفالية نصر أكتوبر شرف كبير

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
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قال الإعلامي أسامة كمال، إن قلعة صلاح الدين تشمل مجموعة من المقتنيات كالمتعلقات الشخصية والأوسمة والنياشين فضلا عن الأسلحة التي تم الحصول عليها من أسرى العدو الإسرائيلي عام 1973، وأيضا السلاح الذي استخدمه الجيش المصري.

وأضاف كمال خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «شرفت بزيارة المتحف وأدعو الجميع لزيارته، سواء كانوا أطفالا أو رجالا أو سيدات وغيرهم من مختلف الأعمار».

وتابع : «معظم المتواجدين في القاعة لم يحضروا أيام حرب أكتوبر باستثناء أبطال الحرب المتواجدين معنا»، متابعا أنه خلال فترة الحرب لم يكن التوثيق كافٍ على الأقل على مستوى عموم الناس.

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الإعلامي أسامة كمال نصر أكتوبر المجيد
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